FOR THE MOST HiGHLY ANTiCIPATED AND NEON TANGERiNE SCENTED PODCAST IN THE HiSTORY OF PODCASTDOM, RiFF RAFF, AKA JODY HiGHROLLER, AKA THE RAP GAME HUCKLEBERRY FiNN, STEPS iNTO THE COSMiC ZOO. TOPiCS DiSCUSSED iNCLUDE HiS iCONOGRAPHY, FREESTYLiNG, DRUGS, HATERS, CHRIS FARLEY'S GENiUS, JEFF BAGWELL AND CRAiG BiGGiO, BRiTiSH KNiGHTS, JODY HUSKiE, CREATiVE DiVERSiTY, AND WHEN AND WHEN NOT TO THROW THE RiCE OUT. iF YOU MiSS THiS EPiSODE, YOU WiLL BE SENTENCED TO LiVE IN THE KALAHARi DESERT AND BARRED FROM WEARING VERSACE JORDANS, VERSACE JEWELRY OR VERSACE HABERDASHERY. (iNTERViEW STARTS AT THE 23 MiNUTE MARK) iN ADDiTiON, NOCANDO AND JEFF DiSCUSS ATTENDiNG THE DRAKE VS. WAYNE SHOW, THE RiSE OF iLOVEMAKONNEN, AND MORE. BUY RiFF RAFF'S "NEON iCON": https://itunes.apple.com/us/album/neon-icon/id879705653 Subscribe to Shots Fired YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCbd7VXWPG13AbTiL8BSV5jg Follow Shots Fired Instagram: instagram.com/shotsfiredpodcast
Episode 80: The Legend Of Jody Highroller Ft. Riff Raff
FOR THE MOST HiGHLY ANTiCIPATED AND NEON TANGERiN…
Shots Fired Podcast
Shots Fired was a weekly look into the world of hip-hop with music journalist Jeff Weiss, underground hip-hop star MC Nocando, and special guests.Shots Fired was a weekly look into the world of hip-hop with music journalist Jeff Weiss, underground hip-hop star MC Nocando, and special guests.
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